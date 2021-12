Carro capota e deixa uma pessoa ferida na avenida Paralela

Uma pessoa ficou ferida após o carro (modelo JAC Motors) que dirigia capotar na manhã desta quinta-feira, 12, na avenida Paralela, nas proximidades do antigo Bahia Café Hall. O acidente ocorreu por volta das 7h20, na via sentido aeroporto, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros à vítima, que ainda não foi identificada. Ela foi levada para uma unidade de saúde, mas não foi informado para qual. Não há informações também sobre o estado de saúde dela nem sobre a causa do acidente, aconteceu após uma colisão com um veículo Celta.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), os veículos envolvidos no acidente já foram retirados da avenida por guinchos do órgão por volta das 9h. O tráfego na localidade começa a fluir com normalidade.

Ainda conforme o órgão, foram registrados das 7h desta quarta, 11, até 7h de hoje, 24 acidentes com 15 feridos.

