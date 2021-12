Carro capota e colide com dois veículos na Paralela; condutor ficou ferido

Um acidente envolvendo três veículos na tarde desta quinta-feira, 19, por volta de 17h, deixou uma pessoa ferida na avenida Luiz Viana (Paralela).

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), um carro modelo Fiat Siena capotou e, em seguida, colidiu contra outros dois veículos. O condutor do Siena sofreu ferimentos e foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não foi informadoi o hospital para onde ele foi levado.

O acidente ocorreu na altura do Shopping Paralela, no sentido rodoviária. Foi necessária a interdição da via para a retirada do veículo que capotou, realizada por um guincho do órgão de trânsito. Viaturas da Transalvador e da Polícia Militar estiveram no local para regularizar a situação.

O trânsito ficou lento na região, causando reflexos também no sentido aeroporto, principalmente no viaduto Mario Andreazza.

