Carro capota e atinge ciclista na Av. Dorival Caymmi

Um carro modelo Gol capotou na manhã desta sexta-feira, 19, por volta de 8h30, na Avenida Dorival Caymmi, em frente ao Parque de Exposições de Salvador, no bairro de Itapuã, e acabou atingindo um ciclista que passava pelo local no momento do acidente

De acordo com informações do agente Vinícius Medeiros, da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o motorista Sérgio Moreira Calmon, de 31 anos, foi fechado por outro carro. Para tentar evitar o choque com o ciclista Rubens Creoni da Silva, de 37 anos, Sérgio desviou o veículo para um retorno, mas acabou perdendo o controle, batendo em um poste e capotando.

Ele chegou a atingir o ciclista, que teve escoriações leves. O condutor do carro foi socorrido para o Hospital São Rafael mas passa bem, segundo informações de familiares. O acidente não causa congestionamentos na região.

