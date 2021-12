Carro capota após colisão no Rio Vermelho e afeta trânsito

Um carro capotou após colidir com outro veículo na região do Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, em Salvador. O acidente aconteceu no início da tarde deste sábado, 2.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente não deixou feridos e não se sabe ainda o que causou a batida.

Os veículos envolvidos no acidente foram retirados do local no fim desta tarde e o transito voltou a fluir normalmente na região.

adblock ativo