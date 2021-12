Carro capota após colidir com outro veículo na avenida ACM

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou o trânsito lento na manhã desta segunda-feira, 4, por volta de 6h40, na avenida ACM, na região do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA).

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), um dos veículos capotou após a colisão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas ao local, mas o acidnete não deixou feridos com gravidade.

Os veículos foram retirados da via e o trânsito segue mais tranquilo na via, no sentido Shopping da Bahia.

