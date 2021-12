Carro cai em cratera no Imbuí nesta segunda

Um carro caiu na manhã desta segunda-feira, 8, em uma cratera aberta em frente à Igreja do bairro do Imbuí, em Salvador. O professor Eraldo Araújo, que conduzia o veículo, passava no local quando foi surpreendido. "Eu vinha passando e o carro foi engolido. Tomei um susto", conta.

Eraldo não ficou ferido, mas teve dificuldade de sair do veículo, um Agile vermelho de placa ASJ-2948, já que a frente do automóvel ficou presa na cratera. "Eu precisei sair pelo lado do carona", afirma.

De acordo com moradores do Imbuí, desde o início da manhã está saindo água do local onde a cratera foi aberta. A pista, que fica nas imediações de um retorno, também está coberta de areia.



O buraco foi provocado pelo rompimento de uma tubulação da Embasa, de acordo com um funcionário da empresa que estava no local. O carro foi retirado da cratera com a ajuda de um trator da Embasa. Segundo técnicos da empresa, o serviço será finalizado ainda nesta segunda e o abastecimento no bairro não será afetado.

Por conta do acidente, o trânsito está complicado na região. O congestionamento chega até as avenidas Luís Viana (Paralela) e Luís Eduardo Magalhães.

O trânsito segue intenso ainda nas avenidas ACM, Mário Leal Ferreira (Bonocô) e Tancredo Neves.

<GALERIA ID=18474/> <GALERIA ID=18467/>

adblock ativo