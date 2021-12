Carro cai em córrego na avenida Juracy Magalhães; condutor fica ferido

O condutor de um carro de passeio ficou ferido na madrugada desta terça-feira, 2, por volta das 3h, após o veículo cair em um córrego na avenida Juracy Magalhães.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o motorista perdeu o controle do veículo, modelo Renault, e caiu no córrego, na altura da Embasa. O carro foi retirado do local por volta das 5h.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

adblock ativo