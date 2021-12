Carro bate em poste e afeta trânsito na Bonocô

Um carro de modelo Fox, cor branca, bateu em um poste por volta das 16h15 desta quarta-feira, 8, perto da primeira passarela da avenida Bonocô, sentido Centro.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o condutor do veículo não se feriu. O poste ocupou três faixas da via e deixou o trânsito lento no local.

O carro já foi retirado da pista e o poste foi removido por equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). A causa do acidente não foi divulgada.

