Carro bate em poste após receber fechada de ônibus

Um carro de modelo Siena (Placa NYT-4219) bateu em um poste após receber uma fechada de um ônibus por volta das 11h10, na avenida Tancredo Neves, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. O acidente não deixou feridos.

O motorista do Siena, Paulo Rebouças, relatou que um ônibus da empresa Verdemar (numeração 1588) bateu primeiro em sua a lateral, antes da colisão com o poste. " Vinha buzinando para ele desencostar, mas ele continuou me fechando até que bati no poste. Ele (o motorista do ônibus) não parou para prestar nenhuma assistência e nem para ver o que aconteceu. Não fez nada!", contou indignado.

Segundo Paulo, o acidente poderia ter sido ainda pior. "Por pouco não atropelo as pessoas que passavam pela calçada". O motorista Antônio Carlos, que transitava no passeio no momento do acidente, confirmou a versão. "Eu vi tudo, passava uma mulher e eu. Vimos o coletivo arrastar o carro até a batida. Se não fosse o poste, nós seriamos atropelados, com certeza", disse.

Apesar da batida ter acontecido em uma das vias mais movimentadas de Salvador, o trânsito no local continuou fluindo com normalidade.

