Carro bate em muro e professor morre em acidente em Pituaçu

Um homem morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira, 8. De acordo com testemunhas, Ataualpa Magno Ferraz de Novaes, de 53 anos, perdeu o controle do carro e colidiu com o muro de uma casa na avenida Otávio Mangabeira, em Pituaçu, na orla.

Com o impacto, o corpo dele foi arremessado e o veículo, um Renault Logan, virou parcialmente atingindo a vítima, que morreu no local.

Quatro cervejas foram encontradas no local, mas as bebidas estavam fechadas. O acidente aconteceu durante a madrugada, por volta de 1h30.

Ataualpa era professor aposentado de matemática da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Ele atuava na unidade de Barreiras, que atualmente virou a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob). A instituição divulgou nota lamentando a morte do docente.

De acordo com a UFOP, ele "ficou bastante conhecido no Oeste do Estado pelo seu trabalho como coordenador da Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas seção regional Bahia".

O corpo dele será cremado nesta quinta, 9, pela manhã, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, em Salvador.

Ataualpa Magno Ferraz de Novaes morreu no local do acidente (Foto: Reprodução)

