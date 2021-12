Carro bate em árvore e mata dois irmãos no Itaigara

Dois irmãos morreram em um acidente de carro na madrugada desta sexta-feira, 12, no bairro do Itaigara, em Salvador. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), o acidente aconteceu na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), nas proximidades do Pituba Parque Center, por volta de 1h20.

Caio Araújo Rodrigues, de 23 anos, e Ciro Araújo Rodrigues, de 22, estavam em um Focus preto. Caio, que estava na direção, perdeu o controle o veículo, que acabou se chocando com uma árvore. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído e os dois jovens morreram no local.

Há informações de que um dos dois irmãos descobriu recentemente que seria pai. Os jovens eram estudantes da Faculdade Ruy Barbosa. Caio cursava o primeiro semestre de Direito e Ciro estava no sétimo semestre de Administração.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), no Vale dos Barris. O sepultamento está marcado para a tarde desta sexta no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro do Campo Grande.

