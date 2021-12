Carro bate e derruba poste na avenida Manoel Dias

Um veículo Toyota Corolla, de placa NZB 2742, colidiu e derrubou um poste, na madrugada desta sexta-feira, 17, na avenida Manoel Dias, na Pituba, em Salvador. Não há informações de feridos.

O acidente aconteceu por volta das 5h, deixando o tráfego interditado. O carro permanece no local do acidente.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o poste foi retirado, liberando as duas pistas da avenida.

Ainda assim, o tráfego continua fluindo com dificuldade, deixando a região próxima ao bairro da Pituba engarrafada.

O acidente afetou o trânsito da região da Pituba (Foto: Edilson Lima I Agência A Tarde)

Agentes de trânsito estão junto com técnicos da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) trabalhando no local do acidente.

