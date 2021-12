Carreta tomba no Largo do Retiro após ser roubada

Uma carreta carregada de cerveja tombou no Largo do Retiro, sentido BR-324, nesta segunda-feira, 1º, após ser roubada. De acordo com o motorista Domingos Nascimento, ele foi rendido por criminosos, que assumiram a direção do veículo. Logo depois, os bandidos perderam o controle do automóvel em uma curva e tombaram o veículo.

Após o acidente, os assaltantes abandonaram a carreta e fugiram levando os pertences do motorista, segundo relato de Nascimento, que não ficou ferido.

<GALERIA ID=18450/>

A carga ficou espalhada no chão e pessoas que passavam pelo local tentaram saquear, mas a situação foi controlada por policiais militares. Após a chegada da seguradora da cervejaria, a empresa liberou que a população levasse as cervejas que caíram no chão.

Trânsito - De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), a carreta bloqueou a via, mas foi retirada por um guincho do órgão. O trânsito, que ficou congestionado no local, foi normalizado.

