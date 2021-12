Carreta tomba na BR 324 e deixa motorista ferido

Uma carreta tombou no km 558 da BR 324, sentido Feira de Santana, e deixou o condutor do veículo com ferimentos leves. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 27.

De acordo com a Via Bahia, concessionária que administra a rodovia, a faixa direita chegou a ser bloqueada, deixando o trânsito lento na região.

A Via Bahia informou ainda que a faixa já foi liberada e o trânsito voltou a fluir normalmente.

adblock ativo