Carreta tomba e provoca congestionamento de 15 km na BR-324

Um acidente envolvendo uma carreta na BR-324, nas proximidades da cidade de Terra Nova (distante a 74 km de Salvador), provoca um congestionamento de cerca de 15 km, no sentido Feira de Santana, na noite desta segunda-feira, 14.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta tombou no km-565 da rodovia, que liga Salvador a Feira, pouco depois das 18h. Apesar do acidente, que ocorreu a 15 km do pedágio de Amélia Rodrigues, ninguém ficou ferido.

adblock ativo