Carreta quebrada dificulta tráfego na Caixa D'água

Uma carreta com defeito dificulta o trânsito no bairro de Caixa D'água nesta quinta-feira, 11. O veículo quebrado impede a passagem na ladeira do Hospital Ana Nery. Por conta do problema, os veículos fazem o retorno na Estrada da Rainha, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador).

