Carreta quebrada deixa trânsito lento na Estrada Velha

Uma carreta quebrada na Estrada Velha do Aeroporto, próximo a Mussurunga, deixa o trânsito lento para os motoristas que trafegam pela região, na manhã desta terça-feira, 20. De acordo com um leitor do Portal A TARDE, o trânsito está bastante congestionado no setor C do bairro de Mussurunga.

Viaturas da Polícia Militar (PM) estão no local tentando controlar a situação.

Outras regiões

Segundo a Transalvador, o tráfego está intenso nas avenidas Paralela, em ambos os sentidos, na Heitor Dias, entre a Rótula do Abacaxi e na entrada da Av. J.J Seabra e na ACM, também ambos os sentidos.

adblock ativo