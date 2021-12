Carreta quebrada deixa trânsito lento na Avenida Bonocô

O trânsito segue lento na manhã desta quinta-feira, 1º, na Avenida Bonocô, sentido centro, por conta de uma carreta quebrada na altura da Insinuante. Uma viatura da Transalvador está no local para tentar regularizar o tráfego, mas o veículo ainda não foi guinchado.

Os motoristas devem ficar atentos a semáforos quebrados em outras vias da capital baiana. Os equipamento estão apagados no Terminal da França e na Avenida Heitor Dias, sentido Sete Portas. Outros semáforos estão piscando no amarelo na Rua do Rosário, Avenida 7 de Setembro e nas ruas da Forca e do Cabeça, ambas na região da Rua Carlos Gomes.

Por conta do fluxo de veículos do horário, a Transalvador registra lentidão na Avenida Paralela, sentido centro, e intensidade no Iguatemi e na Orla, sentido Pituba.

