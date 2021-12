Carreta quebrada congestiona trânsito na Via Parafuso

Uma carreta quebrada na Via Parafuso congestiona o trânsito na região na manhã desta segunda-feira, 27. Segundo informações do leitor Roberto Madruga, o veículo quebrou na BA-535, via de acesso ao Polo de Camaçari, no KM-09.

Os motoristas que trafegam pela região devem ter atenção redobrada e, se possível, evitar a via.

