Carreta fica presa e bloqueia trânsito em rua do Lobato

A carreta bi-trem foi retirada por volta das 9h50, na rua 8 de Dezembro, no bairro do Lobato. O veículo havia ficado preso na via, por não ter espaço suficiente para trafegar e foi preciso um guincho para remoção. O trânsito no local já foi liberado.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), por volta das 7h30, o veículo não conseguiu passar na curva e bloqueou o trânsito no local, que faz a ligação entre o Lobato e Campinas de Pirajá.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) também foi deslocada para verificar a situação, uma vez que havia risco de um dos baús da carreta tombar em cima de uma casa. "A maior dificuldade é na retirada da carreta. A família será evacuada da casa”, disse um agente da Codesal.

Segundo um morador, esta não foi a primeira vez que um acidente foi registrado na via. "Uma vez teve um acidente que matou uma senhora de 72 anos", lembra.

