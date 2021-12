Carreta carregada de leite tomba na BR-324

Uma carreta carregada de leite tombou na BR-324, próximo à Brasilgás, no sentido Feira de Santana, no início da manhã desta quarta-feira, 10. De acordo com policiais rodoviários federais, o motorista ficou ferido e foi socorrido. Não há informações sobre o estado de saúde dele. A população tentou saquear a carga, mas policiais controlaram a situação. O trânsito está lento no local.

