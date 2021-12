Carreta bate em van, pega fogo e sete saem feridos na BR-101

Um acidente envolvendo três veículos, entre eles uma carreta, deixou sete pessoas feridas no KM 176 da BR-101, na altura do povoado de Cruzeiro de Laje, a cerca de 180 km da capital baiana, na tarde desta terça-feira, 19.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista de uma carreta passou em alta velocidade por um quebra-mola e perdeu o controle do veículo. Segundo testemunhas que estavam no local, o caminhão bateu numa moto com dois passageiros e numa van antes de sair da pista.

Ainda de acordo com testemunhas, depois do motorista e duas mulheres deixarem o veículo, a carreta ainda pegou fogo, como é possível ver no vídeo abaixo, gravado por pessoas que estavam no local do acidente. Os passageiros do caminhão nada sofreram.

Sete pessoas, porém, ficaram feridas, entre eles cinco que estavam na van e dois que estavam na motocicleta. Três deles, com escoriações mais graves, segundo a PRF, foram levados para o Hospital Regional da cidade vizinha de Santo Antônio de Jesus, a 11 km do local do acidente.

O acidente causou congestionamento no local, mas o trânsito foi rapidamente normalizado.

Veja o vídeo do momento em que a carreta pega fogo:

