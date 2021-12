Carreata de taxistas contra a Uber já dura mais de 5h em Salvador

Os motoristas que passam, na tarde desta quarta-feira, 24, pelas avenidas Caribé e Tenente Gustavo Santos, que ficam localizadas na região do Aeroporto Internacional de Salvador, enfrentaram uma lentidão no trânsito provocada pelo protesto de taxistas. Os manifestantes pedem a suspensão do aplicativo Uber em Salvador.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a carreata, promovida por um grupo de taxistas, acontece desde a manhã desta quarta, por volta das 10h, e já passou pelas principais vias da cidade, como Bonocô, ACM, Paralela e Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde eles fizeram uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça da Bahia.

Agentes da Transalvador acompanham o ato e tentam organizar o trânsito.

Manifestação de taxistas de Salvador congestiona vários pontos da cidade. O protesto começou na Bonocô e agora segue para a Paralela Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Mai 24, 2017 às 6:30 PDT

Carreata

Na manhã desta quarta-feira, 24, os taxistas saíram em carreata da avenida Bonocô, com destino ao CAB. Na trajetória, a manifestação promoveu um grande congestionamento.

O motivo da manifestação é porque os taxistas alegam concorrência ilegal com a Uber. José Carlos de Freitas, taxista há 10 anos, afirma que a categoria quer "o bloqueio do aplicativo". "A classe está literalmente passando fome. Nós, taxistas, pagamos taxa, impostos à prefeitura. Eles trabalham de forma livre, sem pagar nada", disse ele, que participa da mobilização.