Uma carreata que reuniu membros ligados à Associação dos Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra) deixou o trânsito caótico, com filas quilométricas de veículos e motoristas impacientes. no início da noite desta segunda-feira, 14, em Salvador.

Conforme a Superintendência de Trânsito (Transalvador), durante o ato, importantes avenidas da capital ficaram travadas. Na Paralela, em direção ao centro, a manifestação causou cerca de 10 km de congestionamento. Os reflexos chegaram até São Cristóvão.

Da Redação Carreata de movimento grevista complica trânsito em Salvador

A manifestação começou por volta das 17h, no clube da Abelba, no bairro de Patamares, quando o grupo saiu em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). De lá, o movimento seguiu rumo ao centro da cidade. Antes, eles deram uma pausa nas imediações da rodoviária, o que ocasionou ainda mais lentidão no fluxo de veículos.

Ainda segundo a Transalvador, depois de passar pela rodoviária, o protesto perdeu força e se dissipou. No entanto, um grupo de motoqueiros seguiram com a manifestação e fizeram outra parada nas proximidades da avenida Antônio Carlos Magalhães, sentido Rótula do Abacaxi.

