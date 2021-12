Carreata com 150 caçambas complica trânsito em Salvador

Uma carreata com caçambas e caminhões deixa o trânsito complicado para quem trafega nas avenidas Mário Leal Ferreira, ACM e Paralela nesta segunda-feira, 23. Objetivo dos manifestantes é chegar ao Centro Administrativo da Bahia (CAB).

No início da tarde, o grupo seguiu da Rodoviária ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), nas proximidades da Governadoria, mas devido ao baixo fluxo, o trânsito da Paralela não foi afetado. Segundo reportagem do A TARDE, que esteve no local, a ação acontece contra o trecho da Lei de Carga e Descarga do município, que proíbe circulação de 6h até as 10h.

De acordo com os caminhoneiros, o proibição resulta na redução de viagens, que dificulta o pagamento dos custos. A prestação do financiamento do veículo chega a R$ 5 mil - R$ 200 mil do automóvel - e o emplacamento chega a R$ 1,5 mil.

Imbuí

Os motoristas que seguirem pela entrada do Imbuí também enfrentarão engarrafamento, devido a uma colisão envolvendo dois carros e uma moto na entrada do Exército. De acordo com o órgão de trânsito, outro motivador do congestionamento são as obras do viaduto que está sendo construído na área.

