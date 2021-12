Capotamento na avenida Barros Reis deixa um ferido

Um veículo capotou, nesta terça-feira, 28, na saída da Avenida Barros Reis para a BR-324, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 14h30. O veículo acabou atravessado na pista e o local ficou temporariamente interditado para remoção do carro.

Ainda segundo a Transalvador, o motorista, não identificado, de 19 anos, ficou ferido e foi levado pelo Serviço de Atendimento Movél de Urgência (Samu). Não havia passageiros no momento do acidente. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem o motivo da capotagem. Houve congestionamento na região, mas o trânsito voltou a fluir depois das 15h, quando o veículo foi removido da via.

O órgão de trânsito, registrou até as 18h desta terça-feira, 4 acidentes com 2 feridos.

adblock ativo