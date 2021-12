Capotamento na Av. ACM deixa motorista ferido

Um carro capotou na Avenida Antônio Carlos Magalhães, na manhã deste sábado, 12. O acidente aconteceu por volta das 8h50, na via marginal, em frente ao 3º Grupamento dos Bombeiros e à concessionária de veículos Eurovia.

O motorista, Aguinaldo Palmeira dos Santos, de 45 anos, foi socorrido por unidades de salvamento do Corpo de Bombeiros, da Salvar e do Samu. Apesar do estado do veículo, a vítima sofreu apenas lesões na mão, joelho e tórax. Ele estava consciente e passava bem. Aguinaldo foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE) para maiores cuidados.

Segundo informações dos bombeiros, o motorista teria sido fechado por outro carro e, na tentativa de desviar, bateu no meio fio, causando o capotamento. O comandante da operação de salvamento dos bombeiros, Sargento Anatálio, descarta a hipótese do condutor estar em alta velocidade. "As próprias condições de trânsito da via não permitem. Ao que tudo indica, foi mesmo um acidente", afirmou.

O veículo, um Fiat Uno de placa MII 0962, pertence à empresa Líder Telecom, onde Aguinaldo é instalador. De acordo com colegas do condutor, que foram até o local para auxiliar a vítima, ele estaria a caminho do trabalho no momento em que aconteceu o acidente. Por conta do ocorrido, o trânsito ficou bastante lento na região.

