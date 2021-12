Candidatos terão frota máxima de ônibus para prova da Uneb

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que vai disponibilizar frota máxima de ônibus no próximo domingo, 24, no primeiro dia de provas do vestibular 2014 da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). Conforme o órgão de trânsito, as linhas do transporte público coletivo irão operar com a mesma frota de dias úteis, das 5h às 13h, com 120 linhas e 928 veículos coletivos.

Além do domingo, o exame também será aplicado na segunda-feira, 25. No primeiro dia, além da redação, os alunos farão as provas de língua portuguesa (incluindo literatura brasileira), língua estrangeira (inglês, espanhol ou francês) e ciências humanas (história, geografia e atualidades). Já no segundo dia, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza (física, química e biologia).

As provas acontecerão em 27 estabelecimentos da capital e 56 do interior da Bahia. Nos dois dias, os portões serão abertos às 7h20 e fechados 30 minutos depois, às 7h50. As provas têm início às 8h, seguindo o horário da Bahia. Os candidatos pode acessar os locais de prova no site da Uneb.

A Uneb oferece 4.451 vagas, distribuídas em mais de 100 opções de cursos de graduação, em Salvador e em outras 23 cidades baianas.

Não esquecer

Nos dias de realização da prova, os candidatos devem levar documento de identificação original (o mesmo utilizado para fazer a inscrição). O documento deve conter impressão digital, fotografia recente e estar em bom estado de conservação. Também é aceita a carteira de habilitação, contanto que esteja dentro do prazo de validade. Nos locais de prova, será proibida a utilização de aparelhos celulares e outros eletrônicos.

adblock ativo