Caminhonete policial capota e causa lentidão na Paralela

Uma caminhonete policial capotou na manhã desta quarta-feira, 23, na Avenida Luís Eduardos Magalhães, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o acidente ocorreu por volta das 6h e deixou dois feridos, entre eles o tenente-coronel Lázaro, comandante do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer-BA). Ainda não há informações sobre o que teria causado o capotamento.

Com o acidente, a caminhonete policial desceu o barranco da avenida, caindo em uma vala de vegetação. O carro ficou completamente destruído. Os dois integrantes do veículo foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhados para uma unidade de saúde próxima ao local do acidente, ainda não informada.

Apesar do tranquilo, no início da manhã desta quarta, uma outra viatura policial fez a escolta da ambulância para facilitar a chegada das vítimas à unidade médica. Procurada pela reportagem de A TARDE, a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) não havia registrado o acidente até as 7h. Entretanto, já havia obtido informações sobre lentidão no fluxo de veículos na região, sentido Paralela.

