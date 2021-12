Caminhões tem circulação liberada em algumas vias; confira

Caminhões com comprimento acima de 6,5m prestadores de serviço de montagem das estruturas para o Carnaval 2016 terão a circulação liberada em algumas vias a partir desta terça-feira, 15. A permissão concedida pela Transalvador, por meio da Portaria 477/2015, vai durar até o dia 29 de fevereiro de 2016.

A Portaria proíbe carga e descarga de materiais no período diurno, aos sábados e domingos, entre 10 de janeiro e 10 de março de 2016, no Largo do Farol da Barra e na Av. Oceânica, entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Marquês de Caravelas.

O trânsito, estacionamento e serviços de carga e descarga de caminhões e tratores são proibidos em certos períodos nas Áreas de Restrição a Circulação (ARC) de Salvador. É possível haver excessões temporárias, autorizadas pela Transalvador, como para a realização de serviços para o Carnaval.





