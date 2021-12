Caminhão tomba na Via Expressa; veículo já foi removido

Um caminhão carregado de milho verde tombou na Via Expressa nesta quarta-feira, 13, bloqueando a entrada do túnel que dá acesso ao Porto de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela via, a pista que leva à Cidade Baixa não chegou a ser interditada.

O acidente aconteceu na madrugada de hoje, mas o registro só foi realizado nesta manhã na PRF. Segundo a polícia, há informações de que o motorista tenha tombado com o veículo em uma lombada, logo na entrada do túnel.

De acordo com a PRF, um guincho foi usado para retirar o veículo. O tráfego flui na localidade desde as 12h.

