Caminhão tomba e causa lentidão na orla

Um caminhão com carregamento de cerveja tombou na manhã desta segunda-feira, 10, na avenida Otávio Mangabeira, em frente ao Aeroclube, no sentido Itapuã, e causa congestionamento no local.

Uma equipe da Superintendêncida de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) já foi ao local, mas ainda não há informações sobre vítimas. Motorista deve evitar a região e pode usar a Paralela, que está com trânsito intenso, mas sem retenção.

