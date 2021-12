Caminhão se desprende da fiação em Pernambués

Um caminhão se desprendeu da fiação, após ser guinchado na tarde desta quinta-feira, 9, na rua Chorrochó, Pernambués,em Salvador. O incidente aconteceu por volta das 14h30, nas proximidades do Detran na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

De acordo com as informações obtidas pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), não houve vítimas no local, e por conta do acidente, o caminhão acabou derrubando um poste e a Transalvador monitora o tráfego no local.

Em decorrência disso, a via ficou afetada causando congestionamento.

