Caminhão quebrado deixa trânsito lento na Paralela

Um caminhão de lixo quebrado deixa o trânsito lento na Avenida Paralela, sentido Rodoviária, na tarde desta terça-feira, 16. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), o caminhão interdita uma das faixas, em frente a Papel & Cia.

Um guincho já foi chamado para remover o caminhão da via. As demais vias seguem com fluxo intenso por conta do horário de pico. Nesta terça, foram registrados três acidentes com um ferido na capital baiana.

