Caminhão quebrado deixa trânsito lento na AV. ACM

Um caminhão quebrado deixa o trânsito lento na entrada da Avenida ACM, próximo à Igreja Universal, na região do Iguatemi. De acordo informações que chegaram à redação de A TARDE, o veículo está parado logo após uma curva, o que causa perigo aos motoristas que trafegam no local. Segundo as câmeras da Transalvador, o fluxo de veículos já é intenso na Av. Paralela, nos dois sentidos, e Vasco da Gama, sentido Lucaia.

