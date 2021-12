Caminhão quebra e causa congestionamento no Dique do Tororó

Um caminhão quebrou no início da tarde desta sexta-feira, 6, no Dique do Tororó , sentido Bonocô, deixando o trânsito congestionado no local.

De acordo com Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), houve derramamento de óleo na pista, em frente ao restaurante Habbib's .

O veículo já não está no local e a Limpurb foi acionada para fazer a limpeza da via.

Ainda de acordo com a Transalvador desde as 7h, foram registrados seis acidentes com sete feridos e uma morte.

