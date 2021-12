Caminhão invade imóvel após motorista perder o controle

Um caminhão invadiu uma casa, na manhã deste sábado, 20, após o motorista perder o controle do veículo quando descia a ladeira da rua Ana Paula, no bairro de Plataforma. O muro da frente do imóvel desmoronou com o impacto e o veículo atingiu o carro que estava na garagem. Não houve feridos.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 8h40, próximo a ladeira do Rio Negro. O veículo já foi retirado do local e a via liberada.

A Defesa Civil está no local para avaliar os problemas estruturais causados na residência.

