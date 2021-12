Caminhão fica atravessado em rua de Mirantes de Periperi

Um caminhão ficou atravessado na rua do Curió, nas proximidades do final de linha do bairro Mirantes de Periperi, em Salvador. O incidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 23.

De acordo com informações iniciais, após uma manobra, o veículo teria ficado preso na rua, bloqueando o trânsito na via de ligação e atrapalhando a circulação da rua principal. Por volta das 14h, com a ajuda de um guincho, o condutor conseguiu retirar o veículo da via.

Inicialmente, por conta da situação, os motoristas tiveram que redobrar a atenção para passar pela região, que tem um grande fluxo de coletivos por se tratar de um final de linha de ônibus.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) acompanharam a manobra para retirada do veículo.

Veículo foi retirado da via por volta das 14h com a ajuda de um guincho

