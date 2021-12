Caminhão e caminhonete colidem na avenida Cardeal da Silva

Um acidente envolvendo dois veículos na manhã desta quarta-feira, 5, deixou o trânsito bloqueado na avenida Cardeal da Silva, na Federação. O caminhão e a caminhonete colidiram por volta de 11h50, próximo à subestação da Coelba.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as duas vias ficaram bloqueadas por algumas horas, já que os veículos ocuparam parte da pista. O tráfego já foi liberado na região.

Agentes da Transalvador e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local. Não há registro de feridos. Uma equipe da Coelba também esteve no local, uma vez que um poste também foi atingido no acidente.

