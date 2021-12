Caminhão é apreendido na fiscalização de carga e descarga

A Transalvador apreendeu um caminhão no primeiro dia de fiscalização da nova regra de carga e descarga na cidade. O veículo tentou estacionar em frente a um supermercado da região do Politeama, na manhã desta segunda-feira, 9, e foi conduzido ao pátio do órgão por descumprimento do decreto e bloqueio da passagem de pedestres.



De acordo com o supervisor de Fiscalização da Transalvador, Pedro Pereira Filho, que acompanhava o trabalho na área, o motorista do caminhão de placa OEO 5379, de Poço Redondo, Sergipe, primeiro desobedeceu a orientação do agente de trânsito para não parar na rua. Depois, colocou o veículo no passeio, impedindo a passagem dos pedestres.



O veículo foi recolhido ao pátio do órgão e só poderá ser retirado pelo proprietário legal depois do pagamento das multas e taxa de estadia.



Segundo a Transalvador, a fiscalização vai atingir todas as áreas das Zonas de Restrição de Operação de Carga e Descarga (ZRCD). E que essas zonas no futuro podem ser aumentadas.



As áreas de restrição para carga e descarga são:



- Poligonal delimitada pelas seguintes avenidas: Jequitaia, Túnel Américo Simas, Avenida Castelo Branco, Vasco da Gama, Juracy Magalhães Jr., Avenida Antonio Carlos Magalhães, (da Avenida Juracy Magalhães à Tancredo Neves), Avenida Tancredo Neves (da ACM até a Magalhães Neto) e Avenida Magalhães Neto. Além da Orla, do Largo da Calçada ao Jardim dos Namorados, de segunda a sexta-feira, entre 6h e 21h e das 6h às 14h, aos sábados.



Existem algumas exceções, entre elas operações de carga e descarga realizadas com automóveis e motocicletas, serviços de tratamento e abastecimento de água, assistência médica e hospitalar, coleta de lixo, entre outras.



O trânsito de caminhões e tratores acima de 6,5m de comprimento também está proibido nas Áreas de Restrição à Circulação (ARC) do município, entre 6h e 10h de segunda a sábado; das 17h às 20h de segunda a sexta-feira; e das 9h às 20h, nos sábados, domingos e feriados na orla de Salvador.



As áreas de restrição de circulação são:



- Mesma poligonal da Zona de Restrição de Carga e Descarga (ZRCD) e toda a extensão das vias que levam à ZRCD, que são a Avenida Antonio Carlos Magalhães, Avenida Barros Reis, Avenida Fernandes da Cunha, Avenida Ogunjá, San Martin, Avenida Heitor Dias, Avenida Luis Eduardo Magalhães, Avenida Paralela, Avenida Bonocô, Avenida Otávio Mangabeira (orla), entre Amaralina e o Jardim dos Namorados, BR-324, a partir do acesso à Avenida Luis Eduardo Magalhães, sentido Bonocô, Rua Barão de Cotegipe, Rua do Imperador, Rua Fernandes Vieira, Rua Luis Maria, Rua

Nilo Peçanha, Rua Padre Antonio de Sá, Rua Regis Pacheco, Rua Arthur Catrambi.

