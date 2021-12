Caminhão dos bombeiros cai em córrego e deixa feridos

Um caminhão do Corpo de Bombeiros caiu em um córrego da avenida Paralela, na madrugada desta sexta-feira, 24, por volta de 4 horas.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a viatura seguia sentido Pituaçu para atender uma ocorrência, quando o motorista perdeu o controle do veículo próximo à entrada do Imbuí.

A assessoria da Polícia Militar informou que o condutor da viatura contou que foi fechado por outro carro e, ao tentar desviar, a viatura bateu no meio-fio e tombou.

Cinco bombeiros que estavam no veículo tiveram escoriações leves, de acordo com a polícia.

