Caminhão desgovernado prensa carro contra ônibus e deixa um morto

O motorista Emerson Abreu de Freitas, de 35 anos, morreu preso a ferragens após o veículo que dirigia ficar prensado entre um caminhão e um ônibus no final da tarde desta terça-feira, 14, na ladeira do Bambuí, no bairro de São Caetano, em Salvador.

O acidente, que aconteceu na altura da Jaqueira do Carneiro, envolveu um caminhão, um ônibus coletivo e três carros de passeio. Segundo testemunhas, a carreta que transportava areia desceu a ladeira desgovernada, bateu nos carros e colidiu com o ônibus.

Um dos veículos ficou prensado entre o caminhão e o coletivo. O condutor morreu no local e o corpo foi retirado das ferragens cerca de duas horas depois pelo Corpo de Bombeiros.

Equipes do Salvar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram atendimento aos feridos. Segundo informações dos bombeiros, ⁠⁠duas pessoas foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não há informações sobre o estado de saúde.

Por conta do acidente, o trânsito chegou a ser interditado no local, informou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O fluxo de veículos também ficou complicado na região.

adblock ativo