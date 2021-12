Caminhão de lixo tomba na BR-324 e trânsito fica lento na região

Um caminhão de lixo tombou na via marginal da BR-324, na via regional que dá acesso a Águas Claras. O acidente aconteceu por volta das 3h desta terça-feira, 15, sentido Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), causando lentidão no trânsito.

O motorista não ficou ferido e a carga se espalhou sobre o canteiro e já está sendo retirado pelas caçambas. O veículo permanece no local.

adblock ativo