Caminhão de lixo tomba em imóvel na Estrada das Barreiras

O motorista de um caminhão de lixo perdeu o controle da direção do veículo e tombou em um imóvel nesta sexta-feira, 6, na Estrada das Barreiras, em Salvador. Não houve feridos

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu na rua Alaíde, próximo a entrada do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová.

Uma das rodas traseiras e o eixo ficaram presos na casa, o que dificultou a retirada do veículo.

Equipes do órgão de trânsito foram enviadas ao local para guinchar o veículo. A causa do acidente não foi divulgada.

