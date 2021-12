Caminhão de empresa de alimentos tomba na BR-324

Um caminhão da Sadia tombou na BR-324, km 562, próximo à entrada do município de Terra Nova, sentido Feira de Santana, nesta terça-feira, 9. O veículo bloqueia parcialmente a via, o que dificulta o tráfego, de acordo com a concessionária Via Bahia, que administra a rodovia. Ninguém ficou ferido. Funcionários da Via Bahia e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local.

