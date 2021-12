Caminhão cai na Lagoa na na Av. Paralela

Um caminhão caiu em uma lagoa na Avenida Paralela, sentido Aeroporto, no início da tarde desta terça-feira, 20, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), motoristas que passavam pela região ligaram para a central de atendimento e informaram que o veículo tinha caído em uma lagoa próxima ao shopping Paralela.

A Transalvador encaminhou uma viatura até o local, mas um guincho particular já estava fazendo a remoção do veículo. Ninguém ficou ferido. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. O trânsito flui sem pontos de retenção no local.

