Caminhão betoneira tomba e deixa trânsito congestionado na Luís Eduardo

Um caminhão betoneira, carregado com concreto, tombou na madrugada desta quarta-feira, 9, na avenida Luís Eduardo Magalhães, sentido Paralela, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador), devido ao acidente, que ocorreu por volta das 4h, uma faixa da pista está interditada, causando lentidão no trânsito. O veículo continua no local e o tráfego está congestionado.

Antes de tombar, o caminhão subiu o meio-fio e bateu em um ponto de ônibus. Por conta do acidente, derramou óleo na pista. O local está isolado com cones.

Não há registro de feridos. Até às 7h30 desta quarta, o veículo não tinha sido retirado do local.

