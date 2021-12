Caminhão baú tomba em rua de São Marcos

Um caminhão baú tombou na manhã desta quinta-feira, 22, no bairro de São Marcos. Ninguém ficou ferido no acidente, mas uma loja foi danificada.

O caminhão só foi retirado da pista por volta das 16h30, segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). Durante o período em que o veículo ocupou uma das faixas da via, o trânsito ficou lento na região.



O veículo transportava um carregamento de arroz. Apesar da grande concentração de pessoas no local do acidente, a carga não foi saqueada, informou a Transalvador. O carregamento foi transferido para outro caminhão, antes de o primeiro ser levantado, e seguiu para o destino.



O trânsito na região não é mais afetado pelo acidente, ainda de acordo com o órgão de trânsito.



