Caminhada interdita progressivamente o trânsito no Campo Grande

Motoristas que passam no Centro de Salvador, na tarde quarta-feira, 22, encontram dificuldades no trânsito. Isso porque, por volta das 15h40, um grupo de pessoas realizava uma caminhada na região, o que interditou progressivamente o tráfego entre o Campo Grande e a Praça Castro Alves, segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

De acordo com o órgão de Trânsito, o ato ocorre em razão do Dia Mundial da Água, celebrado nesta quarta. O grupo porta faixas e cartazes com dizeres do tipo "Preserve a água e o meio ambiente".

Congestionado nas ruas Padre Feijó e João das Botas, além do Garcia e Largo do Campo Grande, em razão de caminhada até a Pça Castro Alves pic.twitter.com/xnyk1jwX75 — Transalvador (@Transalvador1) 22 de março de 2017

adblock ativo