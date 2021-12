Caminhada congestiona trânsito no Campo Grande

Uma caminhada "em defesa da água" deixou o trânsito congestionado na região do Campo Grande na tarde desta terça-feira, 22. Os participantes saíram da Travessa Corneta Lopes para a Praça Castro Alves. Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) interditaram as vias de acordo com o andamento do ato.

O órgão de trânsito informou que estão mais afetadas são a avenida Sete e as vias no sentido Garcia-Campo Grande. Agentes da Transalvador e a Polícia Militar acompanharam a ação.

O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (Sindae), que organiza a caminhada, disse que o tema DE 2016 é o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Um trio e uma banda de percussão animam o ato.

Após se concentrar em frente ao Teatro Castro Alves (TCA), o grupo começou a caminhada por volta das 15h20. A manifestação, realizada no Mundial da Água, também foi feita em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), na segunda-feira, 21.

adblock ativo